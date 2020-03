Pink Floyds Nick Mason: „Haben den Traum gelebt“

Bald in Wien

Demnächst erscheint ein Konzertmitschnitt von Nick Mason‘s Saucerful Of Secrets auf DVD und Tonträger. „Ich bin froh über diese Veröffentlichung. Denn von Pink Floyd gibt es leider wenig Live-Dokumente aus dieser Ära. Das Einzige, was wir aus der Zeit vor 1990 haben, ist ‘Pink Floyd At Pompeii‘. Ich hätte mir zum Beispiel auch einen Film zwei Jahre später von den ‘Dark Side‘-Konzerten gewünscht, damit man nachvollziehen kann, wie wir damals ausgesehen und gespielt haben.“ Am 26. Mai kommt Nick Mason‘s Saucerful Of Secrets in den Wiener Gasometer. Karten und weitere Infos unter www.oeticket.com.