Storno-Flut trifft auch Kärntner Bus-Branche

„Es ist unglaublich! 60 Prozent unserer Reisen werden storniert“, klagt Gerhard Seiner. Die Mitarbeiter des Spittalers sind mit Bussen in ganz Österreich unterwegs, aber eben auch in Italien, Slowenien und Kroatien. Doch dank Corona wollen dort viele Kärntner nicht mehr hin. „Die Reisen sind teils im Juli. Ich verstehe nicht, warum Kroatien- oder Slowenien-Reisen storniert werden“, so Seiner. Bleibt der Trend, stehen in wenigen Wochen alle Busse still – und das nicht nur bei Gerhard Seiner.