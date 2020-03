„Haben zu Hause noch was gutzumachen“

Bozen erneut in Znaim

Das Coronavirus bleibt auch in der Eishockeyliga großes Thema. Weil Tschechien seit gestern über Personen, die aus Italien kommen, eine 15-Tage-Quarantäne verhängte, blieb Bozen (in der Serie mit 2:0 Siegen voran) am Freitag gleich in Znaim, spult nach Heimrecht-Tausch am Sonntag auch dort Spiel drei ab.