Kittenberger Erlebnisgärten als TV-Studio

Frühlingszeit ist Gartenzeit – das weiß auch Fernsehmoderator Karl Ploberger. In „Österreich blüht auf“, das vor Live-Publikum aufgezeichnet wird, interviewt er Experten mit dem grünen Daumen und lädt auch hochkarätige musikalische Gäste ein. „Film ab!“, heißt es am 17. und 18. April in Schiltern bei Langenlois.