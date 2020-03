Urlaub im Süden: Frühling in Kärnten genießen

Einmal Burgherr oder Schlossprinzessin sein

Die Arbeiten am Burgbau in Friesach, wo eine Höhenburg ohne Zuhilfenahme von modernen Gerätschaften errichtet wird, starten voraussichtlich am 13. April. Am Affenberg Landskron in Villach, gleich am Fuße der Burgruine Landskron, sind ab 1. April wieder die flinken Japanmakaken bei lehrreichen Führungen zu erleben. Die ebenfalls hier angesiedelte Adler Arena startet am 25. April in die neue Saison. Kärntens Burg Hochosterwitz mit Rüstkammer, Waffen- und Bildersammlung steht ab 1. April wieder für Besucher offen. Wer einmal in einem Schloss bzw. in einer Burg übernachten möchte, kann dies u.a. im Hotel Schloss Lerchenhof in Hermagor, im Falkensteiner Schloss Velden, im Hotel Schloss Seefels in Pörtschach, am Fuße der Burg Taggenbrunn bei St. Veit an der Glan oder im Schloss/Kloster Wernberg tun.