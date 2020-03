Darum bekommt Beatrice bei Hochzeit weiteren Titel

Hochzeit im Mai

Die Hochzeit des Paares findet am 29. Mai in der Kapelle des St.-James-Palastes statt. Normalerweise verleiht Queen Elizabeth ihrer Nachkommenschaft zur Hochzeit Titel. So machte sie Prinz Harry bei der Hochzeit zum Herzog von Sussex, womit seine Frau ebenfalls einen Adelstitel - jenen der Herzogin von Sussex - bekam. Aus Prinz William und Herzogin Kate wurden der Herzog und die Herzogin von Cambridge.