Ronaldos Mutter erlitt einen Schlaganfall

Sorgen um seine Mutter muss sich Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo machen. Die Mutter des fünffachen Weltfußballers, Dolores Aveiro, musste am Dienstag in der Früh in Madeira ins Krankenhaus Nelio Mendonca geliefert werden. Der Grund: Schlaganfall. Mittlerweile soll sie sich außer Lebensgefahr befinden.