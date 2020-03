Österreich bei Kinderrechten „mangelhaft“

Die Umsetzung von Kinder- und Jugendrechten ist in Österreich noch „mangelhaft“. Zu diesem Schluss kommt das Netzwerk Kinderrechte unter Berufung auf die Vereinten Nationen. Der UNO-Kinderrechteausschuss hatte in einem Bericht zahlreiche Mängel festgestellt. Die Organisation kritisierte bei ihrer „Zeugnisverteilung“ am Dienstag etwa das Fehlen eines strukturierten Programms der Regierung.