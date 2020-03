„Rodung ist eine Rodung“

Besitzstörungsklagen werden heute behandelt

„Rodung ist Rodung. Da braucht man nicht lange herumzueiern“, sagt der ehemalige Naturschutzbund-Präsident Hans Kutil: „Die Bäume brauchen wieder 60 bis 70 Jahre, um auf diese Größe zu kommen.“ Außerdem sei unter der Leitung eine derartige Bepflanzung gar nicht möglich. Ein zweites Vertragsverletzungsverfahren läuft deswegen bereits. „Eigentlich müsste der Verwaltungsgerichtshof den Spruch des Bundesverwaltungsgerichts korrigieren“, so Kutil. Davon unbeirrt laufen die Arbeiten der APG weiter. Diese sehen die rechtlichen Risiken als deutlicher geringer an als das Versorgungsrisiko ohne die Leitung. Der Konzern will auch weiterhin mit allen rechtlichen Schritten gegen die Aktivisten vorgehen. Bereits heute, Montag, gehen die Besitzstörungsklagen gegen die Demonstranten von Bad Vigaun in die nächste Runde.