Oberes Playoff, ade! Sturm zerstört Austria-Träume

Manprit Sarkaria brachte die Austria in der 70. Minute mit seinem zweiten Saisontor (unten im Bild) in Führung. Die Austria hätte mit einem Sieg noch die Hoffnung aufrechterhalten. Dem eingewechselten Bekim Balaj (oben im Bild) gelang in der 88. Minute jedoch der Ausgleich für die Steirer. Austrias Florian Klein sah im Finish noch Gelb-Rot (94.). Den Favoritnern half auch nicht, dass sie seit bereits acht Runden ungeschlagen sind. In Graz schrieben sie zum fünften Mal in Folge nur ein Remis an.