Das Go-Mobil fährt seit 10 Jahren!

radentheinArztbesuche, eine Fahrt zum Einkaufen oder ins Gasthaus zum Essen: In Radenthein kann für solche Fahrten das Go-Mobil gebucht werden. Auch die Gemeinde Feld am See ist an diesen Fahrdienst angebunden. Seit mittlerweile zehn Jahren ist das Mobilitätsangebot in der Region unterwegs.