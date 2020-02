Schüler erobern den „Red Bull Ring“ in Spielberg

Auch die Prominenz um Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl („Die JobTech ist eine großartige Initiative. Vor allem in Anbetracht des Fachkräftemangels, der uns auch in den kommenden Jahren noch intensiv beschäftigen wird. Alleine schon wegen der demographischen Entwicklung in unserem Land“), Arbeiterkammer-Präsident Franz Pesserl, Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk, „Krone“-Anzeigenleiter Franz Renkin oder Christoph Ludwig (SFG) war beim Besuch der „JobTech“ schwer beeindruckt. 1500 Schüler aus der ganzen Steiermark eroberten von 9 Uhr in der Früh weg das Areal der berühmten Rennstrecke.