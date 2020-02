Museum für Geschichte zeigt Sammlung Kubinzky

Sammler sind für Museen sehr wichtig

“Für ein Museum sind solche Sammlungen essenziell“, betont Bettina Habsburg-Lothringen vom MfG. Aber auch für den Sammler ist es wichtig, seine Schätze in kompetenten Händen zu wissen. Und die Sammlung bleibt so im Ganzen erhalten. Die Stücke sind quasi in Vollpension einquartiert.