Anschober: „Grenzkontrollen derzeit nicht nötig“

Grenzkontrollen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus seien „derzeit nicht erforderlich“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntagabend in der „ZiB 2“. „Aber wir sind sehr, sehr in Sorge, wir sind vorsichtig und aufmerksam und werden morgen den Sachverhalt noch einmal mit allen Experten überprüfen“, verwies er auf den für Montag angesetzten Einsatzstab. Kurz zuvor hatten die ÖBB wegen zwei Verdachtsfällen an Bord eines aus Italien kommenden Zuges den Zugverkehr am Brenner komplett eingestellt.