Coronaverdacht an Bord: Stundenlange Ungewissheit

Drei Tote, 150 Infizierte in Italien

In vielen Regionen Norditaliens steht das öffentliche Leben unterdessen still. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten liegt bei mehr als 150, damit ist Italien das Land mit der höchsten Zahl an bestätigten Erkrankten in Europa. Die meisten kommen aus der Lombardei, wo zehn Gemeinden nahe Mailand zu Sperrzonen erklärt wurden. In Venetien wurde die Gemeinde Vo abgeriegelt. Schulen, Universitäten und Museen bleiben geschlossen, auch der Karneval von Venedig, der bis Dienstag gehen sollte, wurde vorzeitig beendet. Drei infizierte Menschen kamen bisher in Italien ums Leben.