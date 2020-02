Raffl holt in NHL mit Philadelphia Heimsieg

Michael Raffl hat mit den Philadelphia Flyers in der National Hockey League (NHL) am Samstag einen 4:2-Heimsieg über die Winnipeg Jets geholt. Für die Flyers war es der zehnte Sieg in den jüngsten 14 Spielen. Das Team aus Pennsylvania setzte sich in der Eastern Conference damit auf dem fünften Tabellenplatz fest. Raffl blieb ohne Scorerpunkt.