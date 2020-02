„The Gentlemen“: Gangster in schicken Anzügen

Schräge Charaktere, köstliche Dialoge und irre Wendungen: Mit „The Gentlemen“ zeigt Regisseur Guy Ritchie, dass er es immer noch draufhat. Die Riege an Stars, die sich in der Actionkomödie tummeln, tut ihr Übriges. Hugh Grant als schmieriger Privatdetektiv hat man schon lange nicht mehr so gut gesehen, er steht Oscar-Gewinner Matthey McConaughey als Gangsterboss vor dem Ruhestand und Jeremy Strong als exzentrischen, feinen Pinkel in nichts nach.