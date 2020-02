Fachkräftemangel war Thema bei Tiroler Bautag

Über den Tiroler Wohnungsmarkt und die generelle Situation in der Baubranche diskutierten Experten gestern beim 13. Bautag in der neuen Werkhalle der Bauakademie in Innsbruck. Die Stimmung in der Branche sei gut, war zu vernehmen. Eine große Baustelle sei aber der Fachkräftemangel, den es zu beseitigen gelte.