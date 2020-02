Stadlober in den Top 10 - Johaug nicht zu schlagen

Zum Abschluss der neuen sechsteiligen Serie stehen am Wochenende in Trondheim noch ein Sprint und eine 15-km-Verfolgung jeweils in der klassischen Technik auf dem Programm. Für Donnerstag waren ursprünglich 38-km-Massenstartrennen von Storlien in Schweden nach Meräker geplant gewesen. Aufgrund starker Windböen wurde der Streckenverlauf aber verändert.