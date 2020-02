Feinschliff für Mega-Investition

Fünf Millionen Euro will Mercedes Kaposi in die Hand nehmen und bis 2021 im Gewerbepark in Poggersdorf ein neues Zentrum für Nutzfahrzeuge entstehen lassen. Der Plan steht, jetzt geht es um den Feinschliff für Werkstätte und Vertrieb. Mit dem Neubau werden auch weitere Mitarbeiter aufgenommen.