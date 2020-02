Von „Damenfängern“ und Premieren

„Es ist unser erstes Mal“, lacht Hubert Berger, als Pralinenmacher der Extraklasse aus dem Salzburger Pinzgau ein wahrer Meister der Verführung. Das Tanzparkett in der Oper ist für ihn und seine Christine Berger Neuland: 3200 Tafeln Vollmilch-Schokolade mit Feigen-Füllung zauberte die Firma für die Damenspenden. Direkt am Ball werden sie erstmals das Tanzbein schwingen und genießen. „Ich habe mir extra in der Bergstraße in Salzburg einen Frack ausgeliehen.“ Seine Frau wird ein neues Kleid tragen. „Ich muss auf sie aufpassen, wenn wir auf den Herrn Lugner treffen“, scherzt der Chocolatier, dass er sich vor „Damenfängern“, nicht Vogelfängern wie Papageno, in Acht nehmen müsse.