„In den Bildern stecken schon viele Antworten“

„Wie wird der schönste Tag in deinem Leben sein?“, heißt eine von vielen Fragen in dem tollen, einfühlsamen Kinderbuch „Einmal wirst du“ (Tyrolia, 16,95 €). „Ich will, dass es Kinder und Erwachsene gemeinsam lesen“, sagt Leonora Leitl (45), Illustratorin und Autorin aus Gramastetten. Sie bekommt nun im Mai den Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2020 überreicht.