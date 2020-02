Masseur brachte Gewinner beinahe um 280.000 Euro

Masseur in Privatkonkurs, Gläubiger im Nacken

Kopflos ging der Angeklagte in der Folge jedenfalls nicht vor - da er sich selbst in Privatkonkurs befand, hatte er die große Sorge, den reichen und widerrechtlich erworbenen Geldsegen nicht lange genießen zu können, da das Geld womöglich an seine Gläubiger ausgezahlt werden würde. Aus diesem Grund meldete er sich bei einem Freund, gab sich als Gewinner aus und bat ihn um dessen Kontodaten, um das Geld für sich behalten zu können - so weit, so raffiniert.