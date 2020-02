Kleinkind ertrank in Badewanne: Mutter verurteilt

„Sie denkt täglich an den Tod ihrer Tochter“

Der Verteidiger erklärte, die Frau habe ihre Tochter in den Arm genommen, aber weil sie unter Schock gestanden sei, habe sie zunächst nicht gewusst, was sie tun solle. Schließlich habe sie ihre Schwiegereltern angerufen, die nicht weit weg wohnten, und die Rettung. Sie sei aber physisch und psychisch nicht in der Lage gewesen, den Anweisungen der Rettungskräfte Folge zu leisten, sie habe sich auch um die anderen beiden Kinder kümmern müssen, sagte der Anwalt. Ihr sei bewusst, dass sie den größten Fehler ihres Lebens begangen habe. „Sie denkt täglich an den Tod ihrer Tochter und leidet an starken Schlafstörungen.“ Seit dem Vorfall nimmt sie eine psychologische Betreuung in Anspruch.