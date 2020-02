„Für die Startnummer bringt das leider nix“

Da nun wieder eine lange Weltcuppause für die Technikerinnen wartet, arbeitet Dygruber dazwischen an ihrem zweiten Standbein RTL. Sie fährt diese Woche zwei Europacup-Rennen in Italien. Zuletzt zeigte sie mit FIS-Siegen am Jenner, dass sie in dieser Disziplin auch einen sehr schnellen Schwung drauf hat.