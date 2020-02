Mit Pistole beim Eintreiben von Schulden verletzt

Die beiden jungen Männer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hatten am Samstag gegen 19.30 Uhr an der Wohnungstür des 24-Jährigen in Leoben geläutet. Die beiden forderten Bargeld bzw. die Begleichung von Schulden. Da der 24-Jährige die beiden Männer kannte, dachte er zuerst an einen Scherz. In der Folge zückte der 18-Jährige eine Faustfeuerwaffe und schlug dem Leobener damit auf den Hinterkopf. Danach durchsuchten die beiden Männer die Wohnung, fanden aber keine Wertgegenstände und mussten ohne Beute abziehen.

Cobra rückte aus

Das Opfer alarmierte die Polizei, nach der Erstversorgung wurde der Mann ins LKH Leoben gebracht. Er konnte jedoch Angaben zu den Angreifern machen. Der 18-Jährige wurde in Kapfenberg in seiner Wohnung festgenommen. Bei ihm wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden. Der 23-Jährige wurde von Beamten des Einsatzkommandos Cobra und der Polizeiinspektion Bruck/Mur geschnappt. Bei ihm wurde die Tatwaffe - eine Gaspistole - sichergestellt. Die Polizei forschte auch einen weiteren mutmaßlichen Täter aus: Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag soll das Auto gelenkt haben, mit dem die Männer geflüchtet waren. Die Einvernahmen waren am Montag noch im Laufen.