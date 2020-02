Eurofighter: Auch tagsüber nicht immer startklar

Die Eurofighter sind im kollektiven Gedächtnis gelandet. Leider, so denken wohl viele. Anschaffungskosten in Milliardenhöhe, Korruptionsvorwürfe, enorme Erhaltungskosten und Effizienzfragen. Nun wird es noch bizarrer: Die Maschinen, die, wie bereits bekannt, bei Nachtflügen quasi blind, also nicht einsatzbereit sind, können auch am helllichten Tag nicht immer losfliegen, wie die „Krone“ aus höchsten militärischen Kreisen erfuhr.