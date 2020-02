Tourismus: Neue Rezepte gegen die Personal-Krise

In keiner Branche mangelt es so stark an Fachkräften wie im Tourismus. 80 Prozent der 90.000 Betriebe leiden laut eigenen Angaben „extrem“, 54 Prozent verzeichnen Umsatzeinbußen - etwa weil Kellner, Köche und Co. fehlen. Die Wirtschaftskammer sucht nach Lösungen.