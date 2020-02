Coronavirus: Kinder in Bus beschimpft und bedroht

Kein Anwesender griff ein

Diese waren in einem Bus von einem weiteren Fahrgast, einem Mann, verbal angegriffen und beschimpft worden. Den Kindern wurde in der Folge sogar Gewalt angedroht, sie entschieden sich deshalb sogar dazu, vorzeitig aus dem Bus zu steigen. Keiner der Anwesenden im Bus hätte eingegriffen, so die ZARA-Sprecherin, die betonte, dass sich der Vorfall nicht in Wien zugetragen habe. Die Kinder vertrauten sich in der Folge offenbar ihren Eltern an, die den Vorfall schließlich meldeten.