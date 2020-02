Krankenschwestern in Wuhan rasieren sich die Köpfe

Haut von Desinfektionsmittel weiß gebleicht

Aber das ist nicht die einzige extreme Maßnahme, die medizinisches Personal in China bereit ist, in Kauf zu nehmen. Manche tragen Erwachsenenwindeln, um Toilettenpausen zu reduzieren. Bei manchen Mitarbeitern ist sogar die Haut weiß gebleicht, weil so viel Desinfektionsmittel in den Krankenhäusern verwendet werden muss. Schockierend sind auch Bilder, die Krankenschwestern nach einer langen Arbeitsschicht in sozialen Medien teilten: Ihre Gesichter sind von tiefen Druckstellen gezeichnet, wo sich die Schutzausrüstung an die Haut presst.