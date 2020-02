Am ValenTIERstag geht Liebe durch den Magen!

„Schon lange wollen Hunde- und Katzenmamas und -papas ihre Lieblinge mit Tiernahrung nicht einfach nur ernähren. Sie wollen ihnen gesunde Kost anbieten, die auf natürliche und regionale Rohstoffe setzt und wissen, was im Futter wirklich enthalten ist“, weiß Gründerin Katharina Walleczek. Der Tierliebhaberin liegt es besonders am Herzen, transparentes Tierfutter in höchster Qualität anzubieten. Daher bietet die Gründerin mit DOG‘S LOVE und CAT‘S LOVE Premiumfutter, das wirklich hält, was es verspricht.