„Öko-Qualität statt Billigware“

„Vom Gitterbett in den Chefsessel“, so könnte man den Werdegang von Johanna Pommer im über die Bezirksgrenzen hinweg bekannten Familienunternehmen kurz zusammenfassen. Die neue Junior-Chefin hat aber mit dem Möbelgeschäft im Gölsental so einiges vor. „Wir werden umbauen und vieles neu gestalten. Die Verkaufsfläche bleibt aber gleich groß, und wir setzen noch stärker auf unsere heimischen Partner“, so Pommer. Schon die Altchefs der regionalen Zulieferer hätten mit ihrem Großvater zusammengearbeitet, und so solle das bleiben, heißt es. Sehr stark im Fokus liegt dabei das Thema „Nachhaltigkeit“. Pommer erklärt: „Es gibt einen Unterschied, ob ich Esszimmereinrichtungen aus heimischen Materialien mehr als 20 Jahre lang nutze oder ausländische Billig-Importe nach nur wenigen Monaten austauschen muss.“