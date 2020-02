Skisprung-Star Hölzl: Freund und Hund geben Kraft

Im gelben Trikot fliegt sie derzeit alles in Grund und Boden - frag nach bei der Konkurrenz beim Wettkampf im Hinzenbach. Aber wie tickt Österreichs Skisprung-Heldin Chiara Hölzl privat? Dieses Video, aufgezeichnet im Sommer im Zuge von „Krone“-Promotion-Dreharbeiten, gewährt Einblicke. Unter anderem verrät Hölzl hier, wie wichtig ihr Familie ist, wie viel Kraft ihr Freund und Hund geben, was für sie Mut bedeutet und was sie von Haltung hält (alles im Video oben).