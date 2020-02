Chiara Hölzl: Ein neuer Star am Adler-Himmel!

Zumal bisher noch nie eine ÖSV-Springerin mehr als fünf Saisonsiege geholt hatte. Der letzte Österreicher, der in vier Einzelspringen in Serie triumphieren konnte, war 2010 kein Geringerer als Thomas Morgenstern gewesen. „Das ist das Schönste, was ich in meiner Karriere bisher erlebt habe. Genau für solche Momente arbeitet man so hart. Alles, was jetzt noch kommt, ist eine Draufgabe“, kämpfte die 22-Jährige wie schon am Samstag mit den Tränen, „ich freue mich extrem - für uns alle!“