Umsatzrückgang: Coronavirus setzt Asia-Lokalen zu

Welche Maßnahmen werden aktuell gegen eine unwahrscheinliche, aber dennoch mögliche Verbreitung des Virus bei uns getroffen?

Wir haben freiwillige Quarantänemaßnahmen getroffen. Austro-Chinesen, die nach einem Urlaub zurückkehren, müssen zwei Wochen daheim bleiben, bevor sie wieder in einer Küche arbeiten. Sie leben in der Zwischenzeit in Hotels oder leer stehenden Wohnungen, damit keine Gefahr ausgeht. Es werden auch Hygienekurse auf Chinesisch angeboten.