Nach Teigtascherl-Krise: Großhändler ist pleite

Durch eine Serie an Teigtascherl-Razzien in der Bundeshauptstadt ist die asiatische Köstlichkeit in Verruf geraten. Wie berichtet, ließen das Marktamt und die Zollbehörde in den vergangenen Wochen mindestens sechs illegale Produktionsstätten in Wien auffliegen. Tonnenweise wurden Wan Tan bzw. Dim Sum beschlagnahmt und vernichtet. Hergestellt wurden die beliebten Vorspeisen in privaten Wohnungen unter übelsten hygienischen Bedingungen und teils von Schwarzarbeitern.