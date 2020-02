„Nicht jeder passt in unsere Familie“

Neben einer Portion Talent haben die zwei Ausnahmesportler noch eine weitere Gemeinsamkeit: Sie gehören ein und derselben „Familie“ an - und zwar jener, die Patrick Murnig vor 20 Jahren ins Leben gerufen und „JumpandReach“ (Springen und Erreichen) getauft hat. Eine Institution, die jungen, talentierten Sportlern, unabhängig von ihrer Sportart, am oft langen und steinigen Weg ihrer sportlichen Entwicklung ständig zur Seite steht. Dabei werden unter anderem individuelle Konzepte kreiert, in denen die Persönlichkeitsentwicklung im Fokus steht. „Ohne Persönlichkeit kann man nur selten bestehen“, betont Murnig.