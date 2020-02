Bullen-Crack besiegt den Krebs - „wie Geburtstag“

Am Donnerstag hatte der Villacher den abschließenden Test. „Die Entwicklung in den letzten Wochen war sehr positiv, und ich war eigentlich auch immer guter Dinge. Im Hinterkopf hatte ich diesen Termin trotzdem und war schon etwas nervös. Aber nun ist alles gut, es fühlt sich tatsächlich ein bisschen wie ein Geburtstag an“, sagte Rauchenwald in einer Aussendung.