Wuhan: Rettungsaktion für österreichische Kinder

Wie berichtet, hatte die Bundesregierung erst am vergangenen Wochenende eine generalstabsmäßig organisierte und spektakulär durchgeführte Rettungsaktion für insgesamt sieben Österreicher erfolgreich durchgeführt. Unter der Leitung unseres Konsuls in Peking Nikolai Herold landeten die Passagiere am Sonntagabend in Wien-Schwechat. Der Virustest verlief negativ. Zur Sicherheit befinden sie sich aber noch in Quarantäne.