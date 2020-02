Historischer Krimi über steirische Mordschwestern

Erst Wochen später findet ein Bub die Leiche der Frau. Marie und Friederike fliegen auf, weil sie in die Identität ihres Opfers schlüpfen, um an deren Geld zu kommen. Der Mordprozess in Leoben wird zum Fressen für die Medien. „Bis heute weiß man nicht, wer von den beiden die Tat wirklich begangen hat“, so Preitler.