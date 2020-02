So trotzte Salzburg dem Sturmtief „Petra“

Weil umgestürzte Bäume Stromleitungen gekappt hatten, waren am Montagvormittag laut Salzburg AG rund 1500 Haushalte vor allem im Flachgau sowie vereinzelt im Tennengau von Stromausfällen betroffen. Gegen Mittag hatten die meisten Gemeinden jedoch bereits wieder Strom. Am Dienstagabend waren laut Salzburg AG nur mehr 50 Haushalte im Tennengau und Lungau ohne Strom. In Rauris im Pinzgau löste der Starkregen einen Hangrutsch bei der Rauriser Landesstraße aus. Ein Auto wurde dabei beschädigt. In Zell am See deckten Windböen Teile des Daches eines Bootshauses am Zeller See ab. Weil der Wind Teile davon auf das Gleis der Bahnstrecke nach Saalfelden getragen hatte, war die Verbindung kurzzeitig gesperrt.