Mighty Oaks: „Eingängig ist besser als langweilig“

Aufgenommen wurde „All Things Go“ in der Wahlheimat Berlin. „Man muss heutzutage nicht mehr in ein großes Studio gehen, um ordentlich arbeiten zu können“, sagt Saunders. „Das ist zwar eine nette Erfahrung, aber die kostet viel Geld.“ Die erwähnte Erfahrung haben Mighty Oaks bei einer früheren Produktion in Amerika gemacht. „Wir waren damals sieben Wochen im Studio, haben dort Partys gefeiert und dort auch geschlafen. Man verliert sich dabei in einer anderen Welt. Das ist cool, aber man muss nach sieben Wochen ein fertiges Album haben. In Berlin hatten wir diesen Druck nicht. Wir könnten zwischendurch nach Hause gehen und mit Abstand wieder die Arbeit fortsetzen.“