Grippezeit: Höflich sein lieber ohne Hände

Höflich sein kann - zumindest in der kalten Jahreszeit - krank machen. Denn über die Hände werden laut WHO 80 Prozent aller Infektionskrankheiten übertragen. Am schlimmsten ist dabei der Händedruck eines Kranken. Hat der gerade in die Hand geniest, kann das Händeschütteln rund 1.000.000 Viren übertragen. Im Zweifel gilt also: lieber lächeln statt schütteln.