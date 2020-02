Straka verpasst auch bei Phoenix Open den Cut

Golfprofi Sepp Straka hat auch bei den Phoenix Open den Cut verpasst. Der in den USA lebende Österreicher schrieb beim PGA-Tour-Event in Arizona am Freitag (Ortszeit) eine 70er-Runde an, der Sprung ins Wochenende lag nach einer durchwachsenen Runde beim Auftakt (74) aber bei insgesamt zwei über Par außer Reichweite.