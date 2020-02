Unfall in Rennweg: Leitschiene verfehlte Lenker

Großes Glück hatte ein Rumäne in der Nacht zum Samstag auf der Katschbergbundesstraße in Rennweg: Er war in einer Rechtskurve auf eine Brückenabsicherung geprallt. Dabei hatte sich die Leitschiene über den Motorraum seitlich am Fahrer vorbei durch das Fahrzeug gebohrt. Der 25-Jährige blieb dabei unverletzt. Im Einsatz stand die FF Rennweg.