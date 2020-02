Mann (26) nach Sturz auf Schutzweg schwer verletzt

Zu einem etwas kuriosen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in Innsbruck: Ein Mann überquerte gerade einen Schutzweg, als sich ein Auto näherte. Dadurch erschrak der Mann so sehr, dass er stürzte. Der Autolenker konnte seinen Pkw noch rechtzeitig anhalten, es kam zu keiner Kollision. Doch durch den Sturz wurde der 26-jährige Fußgänger schwer verletzt.