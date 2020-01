ManCity trotz Heim-0:1 gegen ManUnited im Finale

Die „Citizens“ kassierten zwar am Mittwoch gegen den Stadtrivalen Manchester United durch ein Tor des in der 76. Minute ausgeschlossenen Nemanja Matic (35.) im Semifinal-Rückspiel eine 0:1-Heimniederlage, schafften aber dank des 3:1-Sieges im Hinspiel im Old Trafford den Einzug ins Endspiel.