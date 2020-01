Schalldichte Räume für Musiker ein Hit

Musizieren zuhause oft nicht möglich

„Jeder, der musizieren will, sollte die Chance dazu bekommen. In einer kleinen Wohnung ist das aber oft nicht möglich, entweder aufgrund von Platzmangel oder durch die Lautstärke“, erklärt Markus Bauernfeind (47). Deshalb entwickelten er und sein Bruder Joachim (36), die beide seit 30 Jahren in der Musikbranche tätig sind, gemeinsam das Projekt „MyMusicBox“.