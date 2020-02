Das erwartet Sie in „Entenfellners Tierwelt“

Kleine Überraschungspakete

Fünf Welpen warten in der Tierpension Schandl auf das perfekte Zuhause.Die jungen Vierbeiner sind Mischlinge – ihre Mutter ist ein Schäfermix und der Vater unbekannt. Wie groß und schwer die Welpen werden könnten, darüber rätseln sowohl der Tierarzt als auch die erfahrene Tierpensionsbesitzerin Eleonore Schandl, von Rottweiler bis Dackel ist wirklich alles möglich. Diana Zwickl von der „Krone Tierecke“ hilft heute Tierarzt Dr. Pürrer dabei, die Kleinen durchzuchecken, zu chippen und zu impfen, damit sie gesund und registriert an ihr neues Zuhause vergeben werden können. Ein Kennenlernen mit der Bande gibt es am Samstag in einer neuen Folge von „Entenfellners Tierwelt“ – und Interessenten dürfen sich gerne bei uns unter tierecke@kronenzeitung.at melden!