Mit Menschenkette gegen Kettensägen im Tennengau

Politisch wollten die Freiheitlichen am Mittwoch im Landtag Druck machen und stellten eine mündliche Anfrage an Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Hintergrund ist ein Brief von Haslauer an den Finanzminister mit der Bitte um einen einstweiligen Baustopp. Die Antwort kam schon am Montag: Minister Gernot Blümel sieht keine rechtliche Möglichkeiten. „Ich konnte bei der APG zumindest erreichen, dass es bis auf weiteres - gemeint ist damit das Vorliegen der Verwaltungsgerichtshofentscheidung - zu keinerlei Zwangsräumungen kommen wird“, so Haslauer.